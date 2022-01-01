Директория на компаниите
TripActions
TripActions Заплати

Заплатата в TripActions варира от $74,990 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $227,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на TripActions. Последно актуализирано: 9/13/2025

$160K

Аналитик данни
$84.9K
Специалист по данни
Median $75K
Финансов аналитик
$116K

Продуктов дизайнер
$108K
Продуктов мениджър
Median $227K
Проектен мениджър
$129K
Продажби
$84.6K
Софтуерен инженер
Median $220K
