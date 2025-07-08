Директория на компаниите
Trigent Software
Работите тук? Заявете вашата компания

Trigent Software Заплати

Заплатата в Trigent Software варира от $3,533 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $7,239 за Обслужване на клиенти в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Trigent Software. Последно актуализирано: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Обслужване на клиенти
$7.2K
Софтуерен инженер
$3.5K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Trigent Software е Обслужване на клиенти at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $7,239. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Trigent Software е $5,386.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Trigent Software

Свързани компании

  • SoFi
  • Uber
  • Spotify
  • Amazon
  • Roblox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/trigent-software/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.