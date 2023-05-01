Директория на компаниите
Treasury Prime
Работите тук? Заявете вашата компания

Treasury Prime Заплати

Заплатата в Treasury Prime варира от $149,243 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $223,151 за Успех на клиентите в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Treasury Prime. Последно актуализирано: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $170K

Бекенд софтуер инженер

Успех на клиентите
$223K
Продуктов мениджър
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Treasury Prime е Успех на клиентите at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $223,151. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Treasury Prime е $170,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Treasury Prime

Свързани компании

  • Dropbox
  • Tesla
  • Flipkart
  • Google
  • DoorDash
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси