TravelPerk
TravelPerk Заплати

Заплатата в TravelPerk варира от $51,178 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $152,176 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на TravelPerk. Последно актуализирано: 10/26/2025

Софтуерен инженер
Median $82.4K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $152K
Операции клиентско обслужване
$113K

Човешки ресурси
$86.6K
Продажби
$51.2K
Мениджър софтуерно инженерство
$97.2K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В TravelPerk, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в TravelPerk е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $152,176. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TravelPerk е $91,918.

