Директория на компаниите
TransUnion
TransUnion Заплати

Заплатата в TransUnion варира от $10,548 общо възнаграждение годишно за Финансов аналитик в долния край до $300,000 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на TransUnion. Последно актуализирано: 10/26/2025

Специалист по данни
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Софтуерен инженер
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов мениджър
L2 $113K
L4 $179K

Мениджър анализ на данни
Median $184K
Бизнес аналитик
Median $99.5K
Продажби
Median $300K
Мениджър бизнес операции
$123K
Бизнес развитие
$140K
Аналитик данни
$116K
Финансов аналитик
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Правни въпроси
$114K
Управленски консултант
$101K
Маркетинг
$231K
Маркетингови операции
$88.7K
Продуктов дизайнер
$97.5K
Програмен мениджър
$140K
Проектен мениджър
Median $149K
Мениджър софтуерно инженерство
$110K
Технически програмен мениджър
$184K
Рисков капиталист
$169K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в TransUnion е Продажби с годишно общо възнаграждение от $300,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TransUnion е $122,610.

