Директория на компаниите
Trainline
Trainline Заплати

Заплатата в Trainline варира от $35,148 общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $142,353 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Trainline. Последно актуализирано: 10/26/2025

Софтуерен инженер
Median $107K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $142K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $122K

Продуктов дизайнер
Median $74.5K
Бизнес аналитик
Median $84.9K
Аналитик данни
$83.1K
Специалист по данни
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Маркетинг
$35.1K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Trainline е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $142,353. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Trainline е $84,017.

