Trafigura
Trafigura Заплати

Заплатата в Trafigura варира от $27,624 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $437,175 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Trafigura. Последно актуализирано: 10/26/2025

Бизнес аналитик
$76.2K
Специалист по данни
$437K
Човешки ресурси
$27.6K

Софтуерен инженер
$161K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Trafigura е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $437,175. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Trafigura е $118,524.

