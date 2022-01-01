Директория на компаниите
TOTVS
Работите ли тук? Заявете вашата компания

TOTVS Заплати

Диапазонът на заплатите на TOTVS варира от $10,894 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $33,590 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на TOTVS. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $18.7K
Продуктов дизайнер
$12.4K
Продуктов мениджър
$10.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Продажби
$33.6K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в TOTVS, е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $33,590. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в TOTVS, е $15,557.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за TOTVS

Свързани компании

  • Square
  • Netflix
  • Lyft
  • Stripe
  • Google
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси