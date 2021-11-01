Директория на компаниите
Toshiba
Toshiba Заплати

Диапазонът на заплатите на Toshiba варира от $30,845 в общо възнаграждение годишно за Технически ръководител на програма в долния край до $208,035 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Toshiba. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Експерт по данни
Median $119K
Бизнес развитие
$152K
Хардуерен инженер
$43.5K

Машинен инженер
$115K
Ръководител на програма
$136K
Ръководител на проект
$118K
Продажби
$208K
Софтуерен инженер
$38K
Ръководител софтуерно инженерство
$189K
Технически ръководител на програма
$30.8K
ЧЗВ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Toshiba je Продажби at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $208,035. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Toshiba je $118,139.

