Torc Robotics Заплати

Диапазонът на заплатите на Torc Robotics варира от $18,814 в общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $248,352 за MEP инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Torc Robotics. Последна актуализация: 8/25/2025
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...
Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.
25%
Г. 1
25%
Г. 2
25%
Г. 3
25%
Г. 4
В Torc Robotics, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:
25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)
Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.