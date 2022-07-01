Директория на компаниите
Torc Robotics
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Torc Robotics Заплати

Диапазонът на заплатите на Torc Robotics варира от $18,814 в общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $248,352 за MEP инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Torc Robotics. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $152K

Инженер по машинно обучение

Производствен софтуерен инженер

Бизнес анализатор
$185K
Обслужване на клиенти
$51.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Анализатор на данни
$174K
Хардуерен инженер
$18.8K
Машинен инженер
$186K
MEP инженер
$248K
Продуктов мениджър
$237K
Ръководител софтуерно инженерство
$137K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В Torc Robotics, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Torc Robotics, е MEP инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $248,352. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Torc Robotics, е $174,049.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Torc Robotics

Свързани компании

  • Ridecell
  • Cox Enterprises
  • Relativity
  • Sema4
  • SpyCloud
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси