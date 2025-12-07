Възнаграждението за Софтуерен инженер in Netherlands в TomTom варира от €60.1K на year за Software Engineer I до €116K на year за Staff Software Engineer I. Медианният year пакет за възнаграждение in Netherlands възлiza на €72.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TomTom. Последна актуализация: 12/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
$69.3K
$69.3K
$0
$0
Software Engineer II
$83.5K
$83.5K
$0
$0
Software Engineer III
$88.9K
$88.2K
$0
$696
Software Engineer IV
$115K
$111K
$0
$4.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
