TINT
  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

TINT Продуктов дизайнер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in United States в TINT възлиза на $75K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TINT. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
TINT
Product Designer
San Francisco, CA
Общо годишно
$75K
Ниво
L1
Основна
$75K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в TINT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в TINT in United States е с годишно общо възнаграждение от $80,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TINT за позицията Продуктов дизайнер in United States е $75,000.

Други ресурси