Times Internet Софтуерен инженер Заплати в Greater Delhi Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Delhi Area в Times Internet възлиза на ₹2.2M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Times Internet. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Times Internet
Software Engineer
Noida, UP, India
Общо годишно
₹2.2M
Ниво
L1
Основна
₹2.1M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹105K
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Times Internet?

₹13.94M

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Times Internet in Greater Delhi Area е с годишно общо възнаграждение от ₹3,981,458. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Times Internet за позицията Софтуерен инженер in Greater Delhi Area е ₹2,095,122.

