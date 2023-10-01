Директория на компаниите
Tiket.com Заплати

Заплатата в Tiket.com варира от $10,432 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $26,130 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Tiket.com. Последно актуализирано: 10/15/2025

Софтуерен инженер
Median $14.4K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $24.1K
Бизнес аналитик
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Аналитик данни
$14.1K
Специалист по данни
$26.1K
Продуктов дизайнер
$10.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Tiket.com е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $26,130. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tiket.com е $14,215.

