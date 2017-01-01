Директория на компаниите
Tikehau Capital
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Tikehau Capital, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Tikehau Capital is a global alternative asset management group with €37.5 billion of assets under management, specializing in private debt, real estate, private equity, and capital markets strategies.

    tikehaucapital.com
    Уебсайт
    2004
    Година на основаване
    720
    Брой служители
    $100M-$250M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Tikehau Capital

    Свързани компании

    • Airbnb
    • Snap
    • Google
    • Coinbase
    • Lyft
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси