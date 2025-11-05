Директория на компаниите
Tide
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Tide възлиза на ₹3.44M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tide. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Общо годишно
₹3.44M
Ниво
L3
Основна
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tide, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Tide in India е с годишно общо възнаграждение от ₹4,852,399. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tide за позицията Софтуерен инженер in India е ₹3,388,029.

