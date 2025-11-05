Tide Продуктов дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in United Kingdom в Tide варира от £38.7K до £55K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tide. Последна актуализация: 11/5/2025

Средно общо възнаграждение £43.8K - £49.9K United Kingdom Обичаен диапазон Възможен диапазон £38.7K £43.8K £49.9K £55K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Tide, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Tide ?

