Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in United Kingdom в Tide варира от £38.7K до £55K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tide. Последна актуализация: 11/5/2025

Средно общо възнаграждение

£43.8K - £49.9K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
£38.7K£43.8K£49.9K£55K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tide, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Tide in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £55,006. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tide за позицията Продуктов дизайнер in United Kingdom е £38,690.

