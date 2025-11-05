Директория на компаниите
Tide
Средното общо възнаграждение за Маркетингови операции in India в Tide варира от ₹498K до ₹693K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tide. Последна актуализация: 11/5/2025

Средно общо възнаграждение

₹533K - ₹628K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹498K₹533K₹628K₹693K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tide, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетингови операции в Tide in India е с годишно общо възнаграждение от ₹692,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tide за позицията Маркетингови операции in India е ₹497,502.

