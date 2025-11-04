Директория на компаниите
TIBCO Software
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

TIBCO Software Продажби Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продажби in United States в TIBCO Software възлиза на $215K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TIBCO Software. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
TIBCO Software
Sales
hidden
Общо годишно
$150K
Ниво
-
Основна
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в TIBCO Software?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в TIBCO Software in United States е с годишно общо възнаграждение от $246,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TIBCO Software за позицията Продажби in United States е $115,000.

