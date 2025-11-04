Директория на компаниите
TIAA
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

TIAA Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in India в TIAA възлиза на ₹4.79M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TIAA. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
TIAA
Software Engineering Manager
Pune, MH, India
Общо годишно
₹4.79M
Ниво
L7
Основна
₹4.79M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
7 Години
Години опит
13 Години
Какви са кариерните нива в TIAA?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в TIAA in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,220,653. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TIAA за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in India е ₹4,794,338.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за TIAA

Свързани компании

  • FINRA
  • MITRE
  • Battelle
  • The Aerospace Corporation
  • NWEA
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси