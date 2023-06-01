Директория на компаниите
ThriveDX
ThriveDX Заплати

Заплатата в ThriveDX варира от $49,750 общо възнаграждение годишно за Information Technologist (IT) в долния край до $150,596 за Инженер по продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ThriveDX. Последно актуализирано: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
$49.8K
Продуктов мениджър
$89.9K
Инженер по продажби
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Софтуерен инженер
$119K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ThriveDX е Инженер по продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $150,596. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ThriveDX е $104,629.

