Thrive Global
Thrive Global Заплати

Заплатата в Thrive Global варира от $126,500 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $418,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Thrive Global. Последно актуализирано: 10/15/2025

Продуктов дизайнер
Median $127K

ЮИкс дизайнер

Софтуерен инженер
Median $204K
Продуктов мениджър
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Бизнес аналитик
$129K
Мениджър анализ на данни
$214K
Мениджър продуктов дизайн
$259K
Рекрутър
$219K
Мениджър софтуерно инженерство
$206K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Thrive Global е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $418,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thrive Global е $209,863.

