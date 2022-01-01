Директория на компаниите
thredUP
thredUP Заплати

Заплатата в thredUP варира от $91,728 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $226,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на thredUP. Последно актуализирано: 11/16/2025

Бизнес анализатор
$134K
Обслужване на клиенти
$101K
Маркетинг
Median $115K

Продуктов мениджър
$91.7K
Софтуерен инженер
Median $226K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в thredUP е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $226,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в thredUP е $115,000.

Други ресурси