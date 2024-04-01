Директория на компаниите
Thredd
Thredd Заплати

Заплатата в Thredd варира от $83,651 общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $263,161 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Thredd. Последно актуализирано: 11/16/2025

Софтуерен инженер
Median $95.2K
Бизнес развитие
$263K
Финансов анализатор
$83.7K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Thredd е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $263,161. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thredd е $95,240.

