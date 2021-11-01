Директория на компаниите
Thrasio
Thrasio Заплати

Заплатата в Thrasio варира от $51,640 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $201,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Thrasio. Последно актуализирано: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $60K
Специалист по данни
Median $180K
Продуктов мениджър
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Бизнес операции
$114K
Бизнес аналитик
$124K
Бизнес развитие
$130K
Аналитик данни
$51.6K
Инвестиционен банкер
$141K
Маркетинг
$194K
Проектен мениджър
$122K
Мениджър софтуерно инженерство
$201K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Thrasio е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thrasio е $130,345.

