ThousandEyes
ThousandEyes Заплати

Заплатата в ThousandEyes варира от $38,997 общо възнаграждение годишно за Успех на клиентите в долния край до $673,891 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ThousandEyes. Последно актуализирано: 11/16/2025

Софтуерен инженер
Median $237K
Успех на клиентите
$39K
Продуктов дизайнер
$279K

Продуктов мениджър
$412K
Продажби
$674K
График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

В ThousandEyes, Акции/капиталови субсидии са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (11.00% за период)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (11.33% за период)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ThousandEyes е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $673,891. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ThousandEyes е $279,098.

