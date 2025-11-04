Директория на компаниите
ThoughtWorks
Медианният пакет за възнаграждение на Архитект на решения in India в ThoughtWorks възлиза на ₹6.25M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtWorks. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Общо годишно
₹6.25M
Ниво
L5
Основна
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Последни подадени заплати
Допринеси

Архитект на данни

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в ThoughtWorks in India е с годишно общо възнаграждение от ₹9,140,745. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ThoughtWorks за позицията Архитект на решения in India е ₹6,246,841.

Други ресурси