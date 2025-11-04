Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в ThoughtWorks варира от ₹1.39M на year за Consultant до ₹5.23M на year за Lead Consultant. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.19M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtWorks. Последна актуализация: 11/4/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
