  Заплати
  Продуктов дизайнер

  Всички заплати в Продуктов дизайнер

ThoughtWorks Продуктов дизайнер Заплати

Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в ThoughtWorks възлiza на $136K на year за Senior Product Designer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $81.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtWorks. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Включени длъжности

UX дизайнер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в ThoughtWorks in United States е с годишно общо възнаграждение от $180,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ThoughtWorks за позицията Продуктов дизайнер in United States е $120,000.

