ThoughtWorks
Медианният пакет за възнаграждение на Бизнес анализатор in India в ThoughtWorks възлиза на ₹2.23M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtWorks. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹2.23M
Ниво
Sr. Consultant
Основна
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
0 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в ThoughtWorks in India е с годишно общо възнаграждение от ₹5,592,083. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ThoughtWorks за позицията Бизнес анализатор in India е ₹2,150,342.

