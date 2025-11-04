Директория на компаниите
ThoughtSpot
ThoughtSpot Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в ThoughtSpot варира от ₹3.42M на year за MTS 2 до ₹11.92M на year за Staff Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹5.33M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtSpot. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MTS 2
(Начално ниво)
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.81M
₹6.1M
₹2.71M
₹0
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ThoughtSpot, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ThoughtSpot in India е с годишно общо възнаграждение от ₹11,915,436. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ThoughtSpot за позицията Софтуерен инженер in India е ₹5,145,164.

