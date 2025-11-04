Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в ThoughtSpot варира от ₹3.42M на year за MTS 2 до ₹11.92M на year за Staff Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹5.33M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtSpot. Последна актуализация: 11/4/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.81M
₹6.1M
₹2.71M
₹0
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ThoughtSpot, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
