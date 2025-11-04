Директория на компаниите
ThoughtSpot
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Рекрутър

  • Всички заплати в Рекрутър

ThoughtSpot Рекрутър Заплати

Средното общо възнаграждение за Рекрутър in India в ThoughtSpot варира от ₹856K до ₹1.22M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtSpot. Последна актуализация: 11/4/2025

Средно общо възнаграждение

₹973K - ₹1.15M
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹856K₹973K₹1.15M₹1.22M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Рекрутър заявки в ThoughtSpot за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ThoughtSpot, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Рекрутър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в ThoughtSpot in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,215,932. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ThoughtSpot за позицията Рекрутър in India е ₹856,439.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за ThoughtSpot

Свързани компании

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси