Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in India в ThoughtSpot варира от ₹9.37M до ₹13.6M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtSpot. Последна актуализация: 11/4/2025

Средно общо възнаграждение ₹10.63M - ₹12.34M India Обичаен диапазон Възможен диапазон ₹9.37M ₹10.63M ₹12.34M ₹13.6M Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В ThoughtSpot, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в ThoughtSpot ?

