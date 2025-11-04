Директория на компаниите
ThoughtSpot
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

ThoughtSpot Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in India в ThoughtSpot варира от ₹9.37M до ₹13.6M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtSpot. Последна актуализация: 11/4/2025

Средно общо възнаграждение

₹10.63M - ₹12.34M
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹9.37M₹10.63M₹12.34M₹13.6M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Специалист по данни заявки в ThoughtSpot за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ThoughtSpot, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в ThoughtSpot in India е с годишно общо възнаграждение от ₹13,597,039. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ThoughtSpot за позицията Специалист по данни in India е ₹9,369,388.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за ThoughtSpot

Свързани компании

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси