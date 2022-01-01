Директория на компаниите
ThoughtSpot
ThoughtSpot Заплати

Заплатата в ThoughtSpot варира от $12,271 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $326,625 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ThoughtSpot. Последно актуализирано: 11/16/2025

Софтуерен инженер
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Маркетинг
Median $148K
Бизнес анализатор
$213K

Корпоративно развитие
$159K
Специалист по данни
$133K
Информационен технолог (ИТ)
$49.8K
Продуктов дизайнер
$30.9K
Продуктов мениджър
$110K
Рекрутър
$12.3K
Продажби
$327K
Анализатор по киберсигурност
$107K
Мениджър на софтуерно инженерство
$152K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ThoughtSpot, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ThoughtSpot е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $326,625. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ThoughtSpot е $108,845.

