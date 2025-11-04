Възнаграждението за Мениджър на технически програми in United Kingdom в Thought Machine варира от £77.8K на year за IC2 до £140K на year за IC3. Медианният year пакет за възнаграждение in United Kingdom възлiza на £122K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Thought Machine. Последна актуализация: 11/4/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Thought Machine, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)