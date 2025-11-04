Директория на компаниите
Thought Machine
Thought Machine Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in United Kingdom в Thought Machine възлиза на £181K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Thought Machine. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£181K
Ниво
M3
Основна
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Бонус
£9.6K
Години в компанията
5 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Thought Machine?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Thought Machine, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Thought Machine in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £192,195. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thought Machine за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United Kingdom е £142,356.

