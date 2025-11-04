Директория на компаниите
Thought Machine
Средното общо възнаграждение за Рекрутър in United Kingdom в Thought Machine варира от £56.6K до £77.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Thought Machine. Последна актуализация: 11/4/2025

Средно общо възнаграждение

£60.6K - £73.2K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
£56.6K£60.6K£73.2K£77.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Thought Machine, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Thought Machine in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £77,194. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thought Machine за позицията Рекрутър in United Kingdom е £56,565.

Други ресурси