Средното общо възнаграждение за Рекрутър in United Kingdom в Thought Machine варира от £56.6K до £77.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Thought Machine. Последна актуализация: 11/4/2025

Средно общо възнаграждение £60.6K - £73.2K United Kingdom Обичаен диапазон Възможен диапазон £56.6K £60.6K £73.2K £77.2K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Thought Machine, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Thought Machine ?

