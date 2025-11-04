Директория на компаниите
Възнаграждението за Продуктов мениджър in United Kingdom в Thought Machine възлiza на £105K на year за IC2. Медианният year пакет за възнаграждение in United Kingdom възлiza на £83.5K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Thought Machine.

Средна Възнаграждение по Ниво
Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Thought Machine, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Thought Machine in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £186,177. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thought Machine за позицията Продуктов мениджър in United Kingdom е £83,540.

