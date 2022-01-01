Директория на компаниите
Thought Machine
Thought Machine Заплати

Заплатата в Thought Machine варира от $77,555 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $237,936 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Thought Machine. Последно актуализирано: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мениджър на софтуерно инженерство
Median $238K
Мениджър на технически програми
Median $161K

Продуктов мениджър
Median $110K
Успех на клиентите
$182K
Рекрутър
$88K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Thought Machine, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Thought Machine е Мениджър на софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $237,936. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thought Machine е $145,990.

