Медианният пакет за възнаграждение на Консултант по управление in United States в Thought Logic Consulting възлиза на $165K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Thought Logic Consulting. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
Общо годишно
$165K
Ниво
-
Основна
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Години в компанията
1 Година
Години опит
6 Години
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в Thought Logic Consulting in United States е с годишно общо възнаграждение от $210,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thought Logic Consulting за позицията Консултант по управление in United States е $161,500.

