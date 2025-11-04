Директория на компаниите
Thorogood
Thorogood Анализатор на данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Анализатор на данни in India в Thorogood възлиза на ₹1.2M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Thorogood. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.2M
Ниво
L1
Основна
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹249K
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Thorogood?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Thorogood in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,659,327. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thorogood за позицията Анализатор на данни in India е ₹1,180,811.

