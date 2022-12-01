Директория на компаниите
Thorogood
Работите тук? Заявете вашата компания

Thorogood Заплати

Заплатата в Thorogood варира от $13,801 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $51,646 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Thorogood. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Аналитик данни
Median $13.8K
Софтуерен инженер
Median $38.3K
Специалист по данни
$51.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Технически програмен мениджър
$38.4K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Thorogood è Специалист по данни at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $51,646. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Thorogood è $38,371.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Thorogood

Свързани компании

  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Uber
  • Google
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси