Thomson Reuters Заплати

Заплатата в Thomson Reuters варира от $6,509 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $385,000 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Thomson Reuters. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Product Manager $102K
Director $169K
Продуктов дизайнер
Median $90.3K

ЮИкс дизайнер

Специалист по данни
Median $87.1K
Продажби
Median $385K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $233K
УИ изследовател
Median $63.7K
Човешки ресурси
Median $372K
Бизнес операции
$159K
Бизнес аналитик
$24.6K
Бизнес развитие
$122K
Ръководител на екипа
$164K
Клиентско обслужване
$6.5K
Аналитик данни
$17.4K
Мениджър анализ на данни
$127K
Финансов аналитик
$7.5K
Информационен технолог (ИТ)
$16.8K
Правни въпроси
$118K
Управленски консултант
$96.7K
Маркетинг
$76.4K
Проектен мениджър
$124K
Инженер по продажби
$112K
Аналитик по киберсигурност
$122K
Архитект на решения
$122K
Технически писател
$17.5K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Thomson Reuters е Продажби с годишно общо възнаграждение от $385,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thomson Reuters е $96,714.

