Thinkific Заплати

Заплатата в Thinkific варира от $66,637 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $150,565 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Thinkific. Последно актуализирано: 11/15/2025

Продуктов мениджър
Median $103K
Софтуерен инженер
Median $108K

Full-Stack софтуерен инженер

Бизнес анализатор
$108K

Обслужване на клиенти
$75.4K
Маркетингови операции
$73K
Продуктов дизайнер
$139K
Рекрутър
$66.6K
Мениджър на софтуерно инженерство
$151K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Thinkific, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Thinkific е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $150,565. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Thinkific е $105,321.

