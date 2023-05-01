Директория на компаниите
THINK Surgical
THINK Surgical Заплати

Заплатата в THINK Surgical варира от $71,244 общо възнаграждение годишно за Биомедицински инженер в долния край до $165,825 за Мениджър на продуктовия дизайн в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на THINK Surgical. Последно актуализирано: 11/15/2025

Софтуерен инженер
Median $163K
Биомедицински инженер
$71.2K
Продуктов дизайнер
$159K

Мениджър на продуктовия дизайн
$166K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в THINK Surgical е Мениджър на продуктовия дизайн at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $165,825. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в THINK Surgical е $160,683.

Други ресурси