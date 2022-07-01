Директория на компаниите
Think Company
Think Company Заплати

Заплатата в Think Company варира от $89,445 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $127,400 за Мениджър на продуктовия дизайн в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Think Company. Последно актуализирано: 11/20/2025

Продуктов дизайнер
$89.4K
Мениджър на продуктовия дизайн
$127K
Най-високо платената позиция в Think Company е Мениджър на продуктовия дизайн at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $127,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Think Company е $108,423.

Други ресурси

