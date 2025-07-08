Директория на компаниите
The Stepstone Group
The Stepstone Group Заплати

Заплатата в The Stepstone Group варира от $52,462 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $184,677 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на The Stepstone Group. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Мениджър анализ на данни
$185K
Специалист по данни
$94.4K
Информационен технолог (ИТ)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продуктов мениджър
$101K
Продажби
$52.5K
Софтуерен инженер
$109K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в The Stepstone Group е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $184,677. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в The Stepstone Group е $103,850.

