The ODP Corporation
The ODP Corporation Заплати

Заплатата в The ODP Corporation варира от $139,300 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $190,950 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на The ODP Corporation. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $171K
Продажби
$139K
Мениджър софтуерно инженерство
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в The ODP Corporation е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $190,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в The ODP Corporation е $171,000.

