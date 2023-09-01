Директория на компаниите
The Economist
The Economist Заплати

Заплатата в The Economist варира от $47,509 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $186,961 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на The Economist. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $47.5K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $187K
Продуктов мениджър
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продажби
$98.5K
УИ изследовател
$91.4K
ЧЗВ

