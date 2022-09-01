Директория на компаниите
The Container Store
Работите тук? Заявете вашата компания

The Container Store Заплати

Заплатата в The Container Store варира от $50,250 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $108,780 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на The Container Store. Последно актуализирано: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Клиентско обслужване
$50.3K
Финансов аналитик
$71.7K
Продуктов мениджър
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Софтуерен инженер
$109K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в The Container Store е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $108,780. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в The Container Store е $81,597.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за The Container Store

Свързани компании

  • Pinterest
  • Airbnb
  • Square
  • PayPal
  • Lyft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси